Произведение:Тарас Бульба Вопрос:Как встретил Тарас детей после долгой разлуки ??? P.s.: Слабо ????? Ааааа????

Гость: Гость:

Тарас Бульба встречает своих сыновей, которые учились в Киевской бурсе и теперь приехали домой к отцу. Это были два дюжие молодца, крепкие, здоровые. Тарас посмеивается над одеждой сыновей, те, не ожидая такого приема, стоят сконфуженные. Старший сын, оскорбленный словами отца, начинает колотить Тараса, тот отвечает. Мать останавливает обоих. Отец обнимает сыновей. Мать не может наглядеться на своих любимчиков, а Тарас говорит, что на этой же неделе отправит обоих в Запорожье, где они пройдут настоящую школу жизни. Все входят в светлицу. Все трое сели выпить и закусить. После очередной рюмки Тарас разбуянился, стал бить горшки и фляжки и решил, что в Запорожье они поедут прямо завтра. Ведь он казак, ему свободы хочется, а тут, дома, ему делать нечего. Жена его, привыкшая к подобным выходкам мужа, только стояла в стороне и думала о том, какая скорая разлука с сыновьями предстоит ей. Тарас пошел отдавать приказания назавтра собираться в дорогу, затем вместе с сыновьями лег спать во дворе. Вслед за Бульбой уснули все, кроме его жены. Она лежала возле своих сыновей и плакала из-за скорой разлуки с ними. Она втайне надеялась, что Бульба, когда проснется, отсрочит день отъезда, так как задумал так быстро уезжать по причине сильного опьянения.