Мини сочинение что такое самосознание
Обществознание
Мини сочинение что такое самосознание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это твоя душа как ты думаешь внутри себя лежишь думаешь о чем та спишь тебе это снится. Это как бы твоё внутренее ты. Ты можешь говорить собой ну с внутреним собой и ты можешь что нибудь у него спросить
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