Мини сочинение что такое самосознание

Гость: Гость:

Это твоя душа как ты думаешь внутри себя лежишь думаешь о чем та спишь тебе это снится. Это как бы твоё внутренее ты. Ты можешь говорить собой ну с внутреним собой и ты можешь что нибудь у него спросить