Помогите перевести с русского на Английский! 1 Тест следует перевести вовремя 2 Де??ьги должны быть возвращены 3 Работу приходиться делать 4 Завтра купят цветы 5 Вчера Тома встретили 6 Мне не задали не одного вопроса
Английский язык
Помогите перевести с русского на Английский! 1 Тест следует перевести вовремя 2 Де??ьги должны быть возвращены 3 Работу приходиться делать 4 Завтра купят цветы 5 Вчера Тома встретили 6 Мне не задали не одного вопроса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Тест следует перевести вовремя - Test should be translated in time. 2.Деньги должны быть возвращены - The money should be returned. 3.Работу приходиться делать - The work has to be done. 4.Завтра купят цветы - Tomorrow buy flowers. 5.Вчера Тома встретили - Yesterday, Tom met. 6. Мне не задали не одного вопроса - I was not asked a single question. На) Удачи :))
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