Помогите перевести с русского на Английский! 1 Тест следует перевести вовремя 2 Де??ьги должны быть возвращены 3 Работу приходиться делать 4 Завтра купят цветы 5 Вчера Тома встретили 6 Мне не задали не одного вопроса

Английский язык

Помогите перевести с русского на Английский! 1 Тест следует перевести вовремя 2 Де??ьги должны быть возвращены 3 Работу приходиться делать 4 Завтра купят цветы 5 Вчера Тома встретили 6 Мне не задали не одного вопроса

Автор: Гость