За 3 м ткани заплатили 450 тг сколько метров такой ткани можн купить на 900 тг
Математика
За 3 м ткани заплатили 450 тг сколько метров такой ткани можн купить на 900 тг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)450:3=150тг метр ткани 2)900:150=6метров
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