Способ образования слова насыпь
Русский язык
Способ образования слова насыпь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Насыпь-отглагольное сущ., от глагола-насы`пать, бессуффиксный способ
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