В чем смысл спора Господа и Мефистофеля? Напишите в крации пожалуйста

Русский язык
В чем смысл спора Господа и Мефистофеля? Напишите в крации пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Держи) Их спор о человеке. Мефистофель считает человека ничтожеством, способным только удовлетворять свои скотские потребности. А Господь верит в человека, в то, что долгим путём проб и ошибок он всё-таки достигнет истины.  6 Нравится  Пожаловаться
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Потртрет моцарта помогитеее
Ответить
Английский язык
Помогите перевести с русского на Английский! 1 Тест следует перевести вовремя 2 Де??ьги должны быть возвращены 3 Работу приходиться делать 4 Завтра...
Ответить
Математика
За 3 м ткани заплатили 450 тг сколько метров такой ткани можн купить на 900 тг
Ответить
Русский язык
Способ образования слова насыпь
Ответить
Қазақ тiлi
4 нұсқа 1. Ауыспалы мағынада берілген сөз тіркесін табыңыз А) Тас жүрек В) Алғашқы қоңырау С) Қиын есеп D) Үлгілі оқушы Е) Өмірі 2. Бір-бірін...
Ответить