В чем смысл спора Господа и Мефистофеля? Напишите в крации пожалуйста

Гость: Гость:

Держи) Их спор о человеке. Мефистофель считает человека ничтожеством, способным только удовлетворять свои скотские потребности. А Господь верит в человека, в то, что долгим путём проб и ошибок он всё-таки достигнет истины. 6 Нравится Пожаловаться