В чем смысл спора Господа и Мефистофеля? Напишите в крации пожалуйста
Русский язык
В чем смысл спора Господа и Мефистофеля? Напишите в крации пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Держи) Их спор о человеке. Мефистофель считает человека ничтожеством, способным только удовлетворять свои скотские потребности. А Господь верит в человека, в то, что долгим путём проб и ошибок он всё-таки достигнет истины. 6 Нравится Пожаловаться
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Английский язык
Помогите перевести с русского на Английский! 1 Тест следует перевести вовремя 2 Де??ьги должны быть возвращены 3 Работу приходиться делать 4 Завтра...
Русский язык