Вспомни значение квадратов однозначных чисел и числа 10 найди значение квадратов ??руглых десятков и числа 100 Вычисли

Математика
Вспомни значение квадратов однозначных чисел и числа 10 найди значение квадратов ??руглых десятков и числа 100 Вычисли
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1²=12²=43²=94²=165²=256²=367²=498²=649²=8110²=10020²=40030²=90040²=160050²=250060²=360070²=490080²=640090²=8100100²=10000

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