Промышленная революция способствовала: А) развитию городов Б) развитию сельского хозяйства В) падению доли сельского населения Г) всему вышеперечисленному

Экономика

Промышленная революция способствовала: А) развитию городов Б) развитию сельского хозяйства В) падению доли сельского населения Г) всему вышеперечисленному

Автор: Гость