Промышленная революция способствовала: А) развитию городов Б) развитию сельского хозяйства В) падению доли сельского населения Г) всему вышеперечисленному
Экономика
Промышленная революция способствовала: А) развитию городов Б) развитию сельского хозяйства В) падению доли сельского населения Г) всему вышеперечисленному
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Промышленная революция способствовала развитию сельского хозяйства
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