Прошу, помогите. Нужно составить небольшой рассказ по картинкам. (нижняя картинка последняя.)

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Прошу, помогите. Нужно составить небольшой рассказ по картинкам. (нижняя картинка последняя.)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Незнаю как вам но мне нравится. Я с моей сестрой Дианой нашли щенка. Он был такой милый! Мы попросили маму чтобы он остался у нас. Она нам разрешила. Мы назвали его Рекс. Мы выгуливали его, кормили. Потом мы решили отдать его в армию.
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