Прошу, помогите. Нужно составить небольшой рассказ по картинкам. (нижняя картинка последняя.)

Гость: Гость:

Незнаю как вам но мне нравится. Я с моей сестрой Дианой нашли щенка. Он был такой милый! Мы попросили маму чтобы он остался у нас. Она нам разрешила. Мы назвали его Рекс. Мы выгуливали его, кормили. Потом мы решили отдать его в армию.