Прошу, помогите пожалуйста) Мне нужны 5 вопросов и ответов на них, на тему "музыкальная драматургия". Буду очень благодарна

Музыка
Прошу, помогите пожалуйста) Мне нужны 5 вопросов и ответов на них, на тему "музыкальная драматургия". Буду очень благодарна
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Процесс развёртывания музыкального произведения. От простой темы до её развития в более сложное, развитое музыкальное построение. схема-экспозиция (начало) разработка (середина) финал (окончание). Также, если вопрос касается музыкальной драмы-то это опера.
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