Прошу, помогите пожалуйста) Мне нужны 5 вопросов и ответов на них, на тему "музыкальная драматургия". Буду очень благодарна

Музыка

Прошу, помогите пожалуйста) Мне нужны 5 вопросов и ответов на них, на тему "музыкальная драматургия". Буду очень благодарна

Автор: Гость