14+...=27-7 вставь пропущенные числа

Математика
14+...=27-7 вставь пропущенные числа
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Гость:
14+6=27-7 ....................................................................
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