9.702×45 столбиком Подскажите, пожалуйста!

Гость: Гость:

Умножаешь сначала 5 на 2 потом на 0 потом на 7 потом на 9 умножаешь позже 4 на 2 на 0 на 7 на 9 получаешь два числа складываешь и с левой стороны отчитываешь 3 цифры и ставишь запятую удачи 5 класс......