9.702×45 столбиком Подскажите, пожалуйста!

Математика
9.702×45 столбиком Подскажите, пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умножаешь сначала 5 на 2 потом на 0 потом на 7 потом на 9 умножаешь позже 4 на 2 на 0 на 7 на 9 получаешь два числа складываешь и с левой стороны отчитываешь 3 цифры и ставишь запятую удачи 5 класс......
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