Дорогие друзья прошу вас напишите сочинение на тему - Что такое самоотверженность? .

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САМООТВЕРЖЕННОСТЬ - положительное моральное качество, характеризующее такие действия людей, к-рые представляют собой акт самопожертвования - добровольного принесения в жертву своих интересов, а иногда даже жизни ради интересов др. людей, достижения общей цели во имя дорогих им идеалов. Проявление этого качества необходимо в исключительных обстоятельствах, когда от человека требуется превышение меры своих обязанностей, осуществляемых им в повседневной жизни и в обычных взаимоотношениях между людьми, отказ от своих законных (с т. зр. данного об-ва) интересов, вплоть до жертвы жизнью. В массовом масштабе необходимость такого рода поступков возникает в условиях освободительных войн, революционного движения, крупных общественных преобразований.Самоотверженность – главная характеристика развитого сердца и результат чистосердечных устремлений. Самоотверженный человек – это тот, кто жертвует своими интересами ради блага других, ради общего блага