Прошу, помогите срочно!
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Прошу, помогите срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это галацынский или нет потому что оно похоже на галацинский. Прости но я не знаю Past Simple прошедшее домтельное время. Учительница не объяснила пока что мне
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