ПРОШУ, С ХОРОШИМ ОБЪЯСНЕНИЕМ Найдите точку пересечения не чертив график : y = x + 5 и y=1,5 + 4 Помогите болела , незнаю , как делать

Алгебра
ПРОШУ, С ХОРОШИМ ОБЪЯСНЕНИЕМ Найдите точку пересечения не чертив график : y = x + 5 и y=1,5 + 4 Помогите болела , незнаю , как делать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для нахождения точек пересечения надо приравнять  правые части ур-й х+5=1.5х-4 х-1.5х=-4-5 -0.5х=-9 х=18 у=х+5=18+5=23 Ответ: т.(18;23)
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