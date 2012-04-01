ПРОШУ, С ХОРОШИМ ОБЪЯСНЕНИЕМ Найдите точку пересечения не чертив график : y = x + 5 и y=1,5 + 4 Помогите болела , незнаю , как делать

Алгебра

ПРОШУ, С ХОРОШИМ ОБЪЯСНЕНИЕМ Найдите точку пересечения не чертив график : y = x + 5 и y=1,5 + 4 Помогите болела , незнаю , как делать

Автор: Гость