Відредагуйте словосполучення. Вирішувати завдання, відношення до людей, утворити комісію, слідуюче питання, робити вигляд, в силу обставин, підписка на газети, включити світло, мені все рівно.

Українська мова

Відредагуйте словосполучення. Вирішувати завдання, відношення до людей, утворити комісію, слідуюче питання, робити вигляд, в силу обставин, підписка на газети, включити світло, мені все рівно.

Автор: Гость