Відредагуйте словосполучення. Вирішувати завдання, відношення до людей, утворити комісію, слідуюче питання, робити вигляд, в силу обставин, підписка на газети, включити світло, мені все рівно.

Українська мова
Відредагуйте словосполучення. Вирішувати завдання, відношення до людей, утворити комісію, слідуюче питання, робити вигляд, в силу обставин, підписка на газети, включити світло, мені все рівно.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Виконувати завдання,ставлення до людей,створити комісію,наступне питання,удавати вигляд,через різні обставини,передплата газет,ввімкнути світло,мені байдуже(однаково)
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