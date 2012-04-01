Испания, Голландия, Франция, Англия. Найти сходства и различия.
История
Испания, Голландия, Франция, Англия. Найти сходства и различия.
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Сходство: Исповедуют католичество,находятся возле воды,имеется флот. Различия:Разная политика,разные правители,размеры стран и т.д.
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