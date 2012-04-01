Помогите ответить на оба задания. пожалуйста

Английский язык
Помогите ответить на оба задания. пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Become, whale, birthday 3. 1)woman  2) girl  3) grandfather  4) dauther 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
(9 1/3*9 1/4/12 корень 9)^3
Ответить
История
Яке місто Європи в ХVI - першій половині XVII ст. було найбільшим за кількістю населення??????? А) Лондон Б) Амстердам В) Париж Г) Рим
Ответить
Українська мова
Відредагуйте словосполучення. Вирішувати завдання, відношення до людей, утворити комісію, слідуюче питання, робити вигляд, в силу обставин, підписк...
Ответить
Биология
Зазначте,які особливості будови комах забезпечують їм пристосування до способу життя
Ответить
Русский язык
Как пишется: (не)иследованная местность; (не)выполненное в срок задание;
Ответить