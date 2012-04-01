Помогите ответить на оба задания. пожалуйста
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Помогите ответить на оба задания. пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Become, whale, birthday 3. 1)woman 2) girl 3) grandfather 4) dauther
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