Прошу вас дайте любую задачу на тему две основные задачи на дроби прошу

Математика
Прошу вас дайте любую задачу на тему две основные задачи на дроби прошу
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