На платье для первой куклы было израсходовано 6/25 метров ткани, а на платье для вто??ой куклы 9/25 м ткани. сколько ткани было израсходовано на оба платья? на сколько больше ткани было израсходовано на платье второй куклы, чем...

Математика
На платье для первой куклы было израсходовано 6/25 метров ткани, а на платье для вто??ой куклы 9/25 м ткани. сколько ткани было израсходовано на оба платья? на сколько больше ткани было израсходовано на платье второй куклы, чем на платье первой куклы?
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