Помогите составить отзыв по рассказу дремучий медведь

Гость: Гость:

Жил с бабушкой внук Петя-сирота. Он был "дикий", больше молчал да наблюдал. Очень любил природу. бабушка отдала его в пастухи. Выпасая телят он познакомился с бобрами, птицами, стрекозами, шмелями, деревьями. Однажды старый медведь решил сьесть теленка, а если понадобится то и Петю убить, чтоб не мешал. Он переплыл реку и Петя ничего не смог сделать против него. Мальчик взмолился о помощи, и на его спасение кинулись все - растения, звери, птицы, насекомые. Петя спасен, а медведь, побитый, без хвоста, завалился спать на осень и зиму.