Площадь зала 925 м квадратных ,его ширина 25 м чему равен периметр зала
Математика
Площадь зала 925 м квадратных ,его ширина 25 м чему равен периметр зала
Ответ(ы):
Гость:
Пусть длина зала — a, тогда Ответ: периметр зала метра.
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