Лучшие летуны среди летучих мышей. А) Кожаны в)бульдоговые мыши с)крыланы д)ве??ерницы

Биология
Лучшие летуны среди летучих мышей. А) Кожаны в)бульдоговые мыши с)крыланы д)ве??ерницы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я уверена то что это Бульдоговые мыши , у нас на окружающем мире тоже было такое думала крыланы оказались бульдоговые 
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