Прошу вас,решите задачу. Детская передача по телевидению длилась 8/15 ч, а телефильм шёл в 1 целую 1/4 раза дольше. Сколько времени шли детская передача и телефильм вместе? На сколько дольше шёл телефильм,чем детская передача...

Математика

Прошу вас,решите задачу. Детская передача по телевидению длилась 8/15 ч, а телефильм шёл в 1 целую 1/4 раза дольше. Сколько времени шли детская передача и телефильм вместе? На сколько дольше шёл телефильм,чем детская передача? Умоляю!!!!

Автор: Гость