Прошу вас,решите задачу. Детская передача по телевидению длилась 8/15 ч, а телефильм шёл в 1 целую 1/4 раза дольше. Сколько времени шли детская передача и телефильм вместе? На сколько дольше шёл телефильм,чем детская передача...

Математика
Прошу вас,решите задачу. Детская передача по телевидению длилась 8/15 ч, а телефильм шёл в 1 целую 1/4 раза дольше. Сколько времени шли детская передача и телефильм вместе? На сколько дольше шёл телефильм,чем детская передача? Умоляю!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8/15   ×  1   1/4 = 8/15  ×   5/4 = (8×5)/(15×4) = (2×1) /(3× 1) = 2/3 (ч.) шел телефильм 2) 8/15  +  2/3  = 8/15  + 10/15  = 18/15  = 6/5  = 1  1/5 (ч.)  шли детская передача и телефильм вместе 3)2/3   - 8/15  = 10/15   -  8/15  = 2/15 (ч.)   Ответ:  1   1/5  часа шли детская передача и телефильм вместе,             на  2/15 часа дольше шёл телефильм, чем детская передача.
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