Прошу вас,решите задачу. Детская передача по телевидению длилась 8/15 ч, а телефильм шёл в 1 целую 1/4 раза дольше. Сколько времени шли детская передача и телефильм вместе? На сколько дольше шёл телефильм,чем детская передача...
Математика
Прошу вас,решите задачу. Детская передача по телевидению длилась 8/15 ч, а телефильм шёл в 1 целую 1/4 раза дольше. Сколько времени шли детская передача и телефильм вместе? На сколько дольше шёл телефильм,чем детская передача? Умоляю!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8/15 × 1 1/4 = 8/15 × 5/4 = (8×5)/(15×4) = (2×1) /(3× 1) = 2/3 (ч.) шел телефильм 2) 8/15 + 2/3 = 8/15 + 10/15 = 18/15 = 6/5 = 1 1/5 (ч.) шли детская передача и телефильм вместе 3)2/3 - 8/15 = 10/15 - 8/15 = 2/15 (ч.) Ответ: 1 1/5 часа шли детская передача и телефильм вместе, на 2/15 часа дольше шёл телефильм, чем детская передача.
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