Просклоняйте письменно словосочетания, цифры запишите словами. 4 тетради .18 столов. 20 учеников. 40 книг .90 рублей. 100 километров,

Гость: Гость:

И.п. Четыре тетради, Р.п. Четырех тетрадей, Д.п четырем тетрадям, В.п. Четыре тетради, Т.п четырьмя тетрадями, Пр.п четырех тетрадях. И.п Восемнадцать столов, Р.п восемнадцати столов, Д.п восемнадцати столам, В.п восемнадцать столов, Т.п восемнадцатью столами, Пр.п восемнадцати столах И.п Двадцать учеников, Р.п двадцати учеников, Д.п двадцати ученикам, В.п двадцать учеников, т.п двадцатью учениками, пр.п двадцати учениках И.п Сорок книг Р.п сорока книг, Д.п сорока книгам, в.п сорока книг, Т.п сорока книгами, пр.п сорока книгах И.п Девяносто рублей, девяноста рублей, девяноста рублям, девяносто рублей, девяноста рублями, девяноста рублях Сто километров , ста километров, ста километрам, сто километров, ста километрами, ста километрах