604 умножить на 260 с решениям столбикам
Математика
604 умножить на 260 с решениям столбикам
Ответ(ы):
Гость:
ПОЧИТАЙ ЭТО Начнем с правил записи множителей при умножении столбиком.Второй множитель записывается под первым множителем так, что первые справа цифры, отличные от цифры 0, располагаются друг под другом. Снизу под записанными множителями проводится горизонтальная линия, а слева ставится знак умножения вида «×». Приведем примеры правильной записи множителей при умножении столбиком. Ниже показаны записи в столбик произведений чисел 352 и 71, 550 и 45 002, а также 534 000 и 4 300.С записью разобрались.Теперь можно переходить непосредственно к процессу умножения двух натуральных чисел столбиком. Сначала рассмотрим умножение многозначного числа на однозначное число. После этого разберем умножение столбиком двух многозначных натуральных чисел
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