Объясните как это делать?? Правильный ответ 4... Понятно пожалуйста

Алгебра
Объясните как это делать?? Правильный ответ 4... Понятно пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ну почему все надо прям так усложнять? Правильный ответ действительно 4. Тебе рассказать, почему? потому что там стоит три плюса. икс квадрат и 51 в любом случае будут больше, чем шесть икс. А знак там стоит меньше. То есть, противоречие
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