Объясните как это делать?? Правильный ответ 4... Понятно пожалуйста

Гость: Гость:

Ну почему все надо прям так усложнять? Правильный ответ действительно 4. Тебе рассказать, почему? потому что там стоит три плюса. икс квадрат и 51 в любом случае будут больше, чем шесть икс. А знак там стоит меньше. То есть, противоречие