Выпиши в алфавитном порядке героев считалочки? На золотом крыльце сидели Царь, ца??евич, король, королевич Сапожник, портной. Кто ты будешь такой?

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Выпиши в алфавитном порядке героев считалочки? На золотом крыльце сидели Царь, ца??евич, король, королевич Сапожник, портной. Кто ты будешь такой?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Королевич, король, портной, сапожник, царевич, царь
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