Подберите к данным словам родственные. Выделите морфемы, в которых происходят чередования согласных. 1) искать 2) чистый 3) страх 4) трясти

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Подберите к данным словам родственные. Выделите морфемы, в которых происходят чередования согласных. 1) искать 2) чистый 3) страх 4) трясти
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