При отсутствии сопротивления воздуха скорость свободно падающего тела за пятую секунду падения увеличилась на?
Физика
При отсутствии сопротивления воздуха скорость свободно падающего тела за пятую секунду падения увеличилась на?
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