Блокнот и ручка стоят 40 рублей.Два блокнота и ручка стоят 70 рублей. Сколько стоит блокнот и сколько стоит ручка?

Математика
Блокнот и ручка стоят 40 рублей.Два блокнота и ручка стоят 70 рублей. Сколько стоит блокнот и сколько стоит ручка?
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Гость:
Берете свой тел или комп или планшет и пишете эту задачу
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