Блокнот и ручка стоят 40 рублей.Два блокнота и ручка стоят 70 рублей. Сколько стоит блокнот и сколько стоит ручка?
Математика
Блокнот и ручка стоят 40 рублей.Два блокнота и ручка стоят 70 рублей. Сколько стоит блокнот и сколько стоит ручка?
Ответ(ы):
Гость:
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