Блокнот и ручка стоят 40 рублей.Два блокнота и ручка стоят 70 рублей. Сколько стоит блокнот и сколько стоит ручка?

Математика

Блокнот и ручка стоят 40 рублей.Два блокнота и ручка стоят 70 рублей. Сколько стоит блокнот и сколько стоит ручка?

Автор: Гость