Просклоняйте составные числительные по падежам – 52, 767деревьев.

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Просклоняйте составные числительные по падежам – 52, 767деревьев.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п. пятьдесят два р.п. пятидесяти двух д.п. пятидесяти двум в.п. пятьдесят два т.п. пятидесятью двумя п.п. о пятидесяти двух
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