Просклонять числительные:двадцать пятое февраля.
Русский язык
Просклонять числительные:двадцать пятое февраля.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п.-Двадцать пятое февраля Р.п.-Двадцать пятого февраля Д.п.-Двадцать пятому февраля В.п.-Двадцать пятое февраля Т.п.-Двадцать пятым февраля П.п.О двадцать пятом февраля
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1 что такое глагол, 2 каким членом предложения является глагол? Покажи на примерах. 3 Мы повторили неопределённую форму глагола ,вспомнили,что ...
Українська мова
Математика