Просклонять числительные:двадцать пятое февраля.

Русский язык
Просклонять числительные:двадцать пятое февраля.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п.-Двадцать пятое февраля Р.п.-Двадцать пятого февраля Д.п.-Двадцать пятому февраля В.п.-Двадцать пятое февраля Т.п.-Двадцать пятым февраля П.п.О двадцать пятом февраля
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