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Просклонять слово елка
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Просклонять слово елка
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Им.п - елка Р.п - елки Д.п - елке В.п- елку Тп.- елкой П,п - о елке
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