Составить задачу по выражению (20+30):5

Математика
Составить задачу по выражению (20+30):5
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В коробке было 20 карандашей синего цвета и 30 карандашей желтого цвета. Девочка взяла пятую часть всех карандашей. Сколько карандашей взяла девочка?
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