Определите валентность: CO2, CO, SO3, SO2, FeO, HBr, CL2O5, K2O, SiO2, B2O3, SiH4, Mn2O7
Химия
Определите валентность: CO2, CO, SO3, SO2, FeO, HBr, CL2O5, K2O, SiO2, B2O3, SiH4, Mn2O7
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Помогите пожалуйста: Каковы отличительные признаки различных классов моллюсков? Как строение моллюсков связанно с их способами питания? Пожал...
Математика
Математика
Бабушке вместе с внучкой Олей вместе 63 года, а вместе с внучкой Машей 65 лет.всем им вместе 73 года.сколько лет каждой из них????? помогите
Математика