Маленька казка про весну

Гость: Гость:

Бежит весенний ручей к реке, звенит, раду­ется. Вдруг на его дороге большой камень встал. Ручей бился, бился о него, толкал, толкал — и не сдвинул. Прибежал напиться воды заяц. Ручей просит: — Заяц, заяц, сдвинь камень! Я не могу дальше бежать!Заяц толкал, толкал камень, не сдвинул и убежал. Прибежал напиться воды кабан. Ручей просит: — Кабан, кабан, сдвинь камень! Я не могу дальше бежать! Кабан толкал, толкал камень, не сдвинул и убежал. Пришёл напиться воды медведь. Ручей просит: — Медведь, медведь, сдвинь камень! Я не могу даль­ше бежать! Медведь толкал, толкал камень, не сдвинул и ушёл. Из норы вылезает крот и говорит: — Ручей! Дай мне воды напиться, я сдвину камень. А ручей ему: — Куда уж тебе, маленькому да слепому, камень сдви­нуть! Его заяц, кабан и медведь толкали, толкали и — не сдвинули! Напился крот воды. И давай под камнем норы да ходы рыть. Всю землю под камнем прорыл-пропахал. Камень зашевелился и — провалился под землю. Обрадовался ручей, зазвенел, зажурчал и дальше к реке побежал.