Просклонять слово полтора и полтараста по теме количественные числительные

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Просклонять слово полтора и полтараста по теме количественные числительные
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
И.полтора,полтораста Р.полтора,полутораста Д.полутора,полутораста В.полтора,полтораста Т.полутора,полутораста П.о полутора,о полутораста
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