Проведи отрезки, которые разделят четырёхугольник на квадраты площадью 1см2. Запи??и его площадь в квадратных сантиметрах. Вычисли периметр четырёхугольника.

Математика

Проведи отрезки, которые разделят четырёхугольник на квадраты площадью 1см2. Запи??и его площадь в квадратных сантиметрах. Вычисли периметр четырёхугольника.

Автор: Гость