Проведи отрезки, которые разделят четырёхугольник на квадраты площадью 1см2. Запи??и его площадь в квадратных сантиметрах. Вычисли периметр четырёхугольника.

Математика
Проведи отрезки, которые разделят четырёхугольник на квадраты площадью 1см2. Запи??и его площадь в квадратных сантиметрах. Вычисли периметр четырёхугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь четырехугольника = количеству квадратов, на которые его можно разделить, поскольку площадь квадрата 1см"  
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