Проверить слово увядали

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Проверить слово увядали
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Увядает от слова вянет ( на пример цветок )
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