Упр 120, 121 срочно помогите умоллляююю

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Упр 120, 121 срочно помогите умоллляююю
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Гость:
#120 (16-8)*9=72 (8-4)*9=36 9+3+6=18 (13-5)*8=64 7*(3+4)=49 (28+7):5=7 #121 4 дм ≥ 3 дм 6 дм ≤ 9 дм 4 дм 9 см ≤ 59 см 68 дм ≤ 8 дм 6 см 1 м ≥ 9 дм 99 мм ≤ 1 дм #122 1) 50-5=45 (пачек) 
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