22. На трех полках 202 книги. На второй полке втрое больше книг, чем на первой, а на третьей - на 8 книг меньше, чем на второй. Сколько книг на каждой полке?

Математика
22. На трех полках 202 книги. На второй полке втрое больше книг, чем на первой, а на третьей - на 8 книг меньше, чем на второй. Сколько книг на каждой полке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть количество книг на первой полке равно х. на второй значит 3х, а на третьей 3х-8 х+3х+3х-8= 202 7х-8=202 7х=210 х=30 (количество на 1 первой полке) 3х=90 (на второй полке) на третьей полке 82 ответ: 30,90,82
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