22. На трех полках 202 книги. На второй полке втрое больше книг, чем на первой, а на третьей - на 8 книг меньше, чем на второй. Сколько книг на каждой полке?

Математика

22. На трех полках 202 книги. На второй полке втрое больше книг, чем на первой, а на третьей - на 8 книг меньше, чем на второй. Сколько книг на каждой полке?

Автор: Гость