Какое влияние на формирование человека оказивает социальность?
Обществознание
Какое влияние на формирование человека оказивает социальность?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если нет социума т.е. общества, то у человека не развивается речь, мышление, адаптация в обществе. если нет общества, человек становится замкнутым, скрытным, слаборазвитым, большинство из таких становятся агрессивными. С ранних лет могут появляться так же дети - маугли, если нет рядом поддержки родных, близких, друзей, общества...
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