Сочинение на тему "дубровский-разбойник или жертва"

Гость: Гость:

У Владимира Дубровского,после ссоры со своим бывшим другом,соседом,богатым помещиком Троекуровым,который несправедливо лишил его имения,от стресса тяжело заболевает отец. Владимир служил тогда корнетом в гвардии в Петербурге,но получив письмо из дома, он уходит в отставку,потому что очень любит своего отца и приезжает домой,где при нем больной отец умирает,а вскоре его извещают о том ,что имение,их родовое гнездо, по решению суда, переходит во владения Троекурова. Это ранило Владимира в самое сердце,несправедливость мучила его.Он не желает,чтобы это произошло,крестьяне "Кистенёвки" тоже не хотят иметь другого барина, потому что любили умершего.Владимир забирает с собой людей,они поджигают имение,уходят в лес;так и стал Владимир разбойником, но своеобразным, таким, который никогда не причиняет вреда честным людям. Мне кажется,что просто выбора и выхода из всего этого у него не было и на его месте я сделала бы тоже самое,а может и похуже; он останавливает на дорогах богатых помещиков и грабит их,сжигает их имения,не дает им проходу. Дубровский очень хочет отомстить Троекурову. По подложным документам,он становится учителем, французом Дефоржем и учит Сашу-сына Троекурова Он ждет случая мести,но встречает Машу -дочь своего врага и влюбляется в нее Из-за этой любви он так и не отомстил ему .Троекуров же отдает Машу замуж за богатого князя -старика Верейского. Владимир хотел спасти Машу, но ничего не вышло. Владимир Дубровский - жертва несправедливости. Он и не погиб только благодаря мужеству,он не покоряется судьбе и будет защищаться при любых обстоятнельствах,где бы он ни был.