Ребят срочно помогите сделайте синтаксический разбор даю 20 балов Настроения и чу??ства, что навеяны картинами природы, он выражал в своей музыке.

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Ребят срочно помогите сделайте синтаксический разбор даю 20 балов Настроения и чу??ства, что навеяны картинами природы, он выражал в своей музыке.

Автор: Гость