Ребят срочно помогите сделайте синтаксический разбор даю 20 балов Настроения и чу??ства, что навеяны картинами природы, он выражал в своей музыке.
Русский язык
Ребят срочно помогите сделайте синтаксический разбор даю 20 балов Настроения и чу??ства, что навеяны картинами природы, он выражал в своей музыке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повеств.,невоскл.,сложное,(Настроения и чувства,что навеяны.двусостав.,распр.осложнено однород.чл.Настроения и чувства.),(Он выражал в своей музыке.двусостав.,распр.,не осложнено.)
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