Расскажите пожалуйста, в чем состояла служба Петра Гринева из произведения Капит??нская дочь?

Литература
Расскажите пожалуйста, в чем состояла служба Петра Гринева из произведения Капит??нская дочь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он был офицер и нёс службу в крепости около Оренбурга.
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