Решити задачу Собрали 125 кг свёклы, что на 350 кг меньше, чем картофеля. Четыри восьмых части собранных овощей увезли. Сколько килограммов овощей увезли ?

Математика
Решити задачу Собрали 125 кг свёклы, что на 350 кг меньше, чем картофеля. Четыри восьмых части собранных овощей увезли. Сколько килограммов овощей увезли ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
350+125=475(кг)-картофеля (475+125)*4/8=250(кг) Ответ: 250кг
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