Решити задачу Собрали 125 кг свёклы, что на 350 кг меньше, чем картофеля. Четыри восьмых части собранных овощей увезли. Сколько килограммов овощей увезли ?

Математика

Решити задачу Собрали 125 кг свёклы, что на 350 кг меньше, чем картофеля. Четыри восьмых части собранных овощей увезли. Сколько килограммов овощей увезли ?

Автор: Гость