Проверочное слова к слову моросящиму
Русский язык
Проверочное слова к слову моросящиму
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МОрось - атмосферные осадки в виде мелких капель дождя.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
К клеткам крови относятся: 1. Эритроциты 2. Лейкоциты 3. Нейроны 4. Эпителиальны?? клетки P. S. Возможны несколько(все) правильных вариа...
Математика
В классе у каждой девочки по 2 альбома и по 4 фломастера. 1) Какое количество альбомов у 7 учениц? 2) Какое количество фломастеров у 9 учениц? 3) К...