Проверочное слово к слову ненавидеть проверить букву (е)
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Проверочное слово к слову ненавидеть проверить букву (е)
Ответ(ы):
Гость:
Ненависть ударение падает на букву е вот и проверочное слово
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