Проверочное слово к слову сапожки

Русский язык
Проверочное слово к слову сапожки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сапожок незнаю как то так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите решить a-b+a^2-b^2
Ответить
Русский язык
Превращаться,превратиться,превращусь. укажи их грамматические основы
Ответить
Алгебра
Решите 1 уравнение,пожалуйста,на фотке
Ответить
Алгебра
Решить приведённое квадратное уравнение!!
Ответить
География
Какая структура почв плодородная?Почему бесструктурная почва неплодородная?
Ответить